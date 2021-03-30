Создан благотворительный детский фонд имени президента Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании в качестве юридического лица благотворительного фонда по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке. Соответствующий документ глава государства подписал на заседании правительства по видеосвязи.

Документом утверждены устав, структура и штатное расписание фонда, местом размещения которого определен комплекс зданий Международного конгресс-центра Туркменистана в Ашхабаде. Подписывая документ, глава государства отметил, что намерен внести взнос из своего заработка в этот благотворительный фонд.

«Соотечественники, желающие помочь таким детям, также могут перечислить средства из своего заработка. Фонд открыт и для иностранных граждан. Средства из него могут быть направлены на оказание детям платных медицинских и образовательных услуг, предоставление им возможностей для полноценного отдыха и другие нужды», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем на заседании правительства выступила спикер парламента Гульшат Маммедова. Она сообщила, что туркменские парламентарии поддерживают принятое главой государства решение о создании благотворительного фонда для детей. По ее словам, национальный парламент выступил с инициативой присвоить новому фонду имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и принял соответствующее постановление Меджлиса (парламента). Согласно документу, новый будет именоваться «Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова».

Также в Центральном банке Туркменистана на основании постановления главы государства о создании благотворительного фонда для детей открыты счета этого фонда в национальной и иностранных валютах.

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