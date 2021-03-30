Президент Туркменистана избран членом палаты Халк Маслахаты нового двухпалатного парламента

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по итогам прошедших в минувшее воскресенье выборов избран членом палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального Совета). Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмырад Мырадов.

Он подчеркнул, что на основании протокола о результатах голосования избирательных комиссий по Туркменистану в палату Халк Маслахаты избрано 48 человек – по 8 от каждого велаята (области) и города Ашхабада.

Также Мырадов от имени членов Центризбиркома и всех избирательных комиссий страны поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с избранием в Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Заслушав информацию, глава государства выразил признательность всем, кто участвовал в выборах, и поздравил избранных членов Халк Маслахаты.

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