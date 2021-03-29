На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на 60 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели авиационный керосин, нефтяной битум, гидроочищенное дизельное топливо, автобензин и мазут топочный малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»), а полиэтилен – коммерсанты из Мальты. Помимо этого, за иностранную валюту предприниматели из Сербии закупили экстракт солодкового корня.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму более 376 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021