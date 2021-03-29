В Туркменистане прошли выборы членов палаты Халк Маслахаты нового двухпалатного парламента

В Туркменистане прошли выборы членов палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального совета). Впервые состоявшиеся в Туркменистане стране выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша проходили на заседаниях народных советов областей и Ашхабада путем тайного голосования и на основе непрямого избирательного права. Об этом сообщила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Решения 231 избирателя от пяти велаятов (областей) Туркменистана и города Ашхабада определили владельцев 48 мест парламентской палаты из 112 кандидатов.

В соответствии с Избирательным кодексом страны, Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане не позднее, чем на пятый день после выборов, объявит их итоги.

Всего палата Халк Маслахаты состоит из 56 членов. Из них 48 избираются на заседаниях Халк Маслахаты областей и города Ашхабада. Еще 8 членов назначаются президентом страны. По закону каждый экс-президент Туркменистана является членом Халк Маслахаты, если он не откажется от использования этого права.

В состав Халк Маслахаты может быть избран и назначен гражданин Туркменистана, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

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