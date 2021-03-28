Россотрудничество провело в Ашхабаде вечер памяти Леонида Филатова

Представительство агентства «Россотрудничество» в Ашхабаде провело камерный вечер, посвященный памяти советского и российского актера, народного артиста России Леонида Филатова.

Представитель «Россотрудничества» в Туркменистане Евгений Белоглазов,

открывая вечер, отметил, что Леонид Филатов волею судьбы всю свою жизнь был связан с двумя городами – Москвой и Ашхабадом: если в Москве прошел его основной творческий и жизненный путь, то в Ашхабаде он провел детство и юность, учился в школе, играл первые роли в драмкружке, начал писать стихи. Дипломат подчеркнул, что Леонида Филатова, чье 75-летие со дня рождения будет отмечаться в этом году, можно с полным основанием называть сыном земли русской и сыном земли туркменской.

Ведущие вечера, актеры ашхабадского театра «Артист» рассказали о жизни Филатова, его творческом пути и духовной связи с Ашхабадом, а также прочитали его стихи. Были показаны интересные видео-, аудио- и фотодокументы. Своими воспоминаниями, связанными с Филатовым, поделилась и гости вечера.

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