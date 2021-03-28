|28.03.21 10:21
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Россотрудничество провело в Ашхабаде вечер памяти Леонида Филатова
Представительство агентства «Россотрудничество» в Ашхабаде провело камерный вечер, посвященный памяти советского и российского актера, народного артиста России Леонида Филатова.
Представитель «Россотрудничества» в Туркменистане Евгений Белоглазов,
Ведущие вечера, актеры ашхабадского театра «Артист» рассказали о жизни Филатова, его творческом пути и духовной связи с Ашхабадом, а также прочитали его стихи. Были показаны интересные видео-, аудио- и фотодокументы. Своими воспоминаниями, связанными с Филатовым, поделилась и гости вечера.
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