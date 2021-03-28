Туркменская скрипачка стала призером международного конкурса

Студентка Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Джемал Агаджанова заняла II место в номинации «скрипка» на международном конкурсе, проходившем во французской Ницце в течение марта в онлайн-формате. В состязании приняли участие музыканты из 30 стран.

В конкурсной программе в исполнении Джемал, выступавшей в возрастной категории 18-20 лет, прозвучала первая часть Концерта №5 Вольфганга Амадея Моцарта. Скрипачка из Туркменистана получила от строгого жюри 90 баллов, лишь немного уступив обладательнице I места – польской скрипачке.

Достижение Джемал на столь престижном конкурсе – это успех всей национальной скрипичной школы. И это не первое успешное выступление молодой инструменталистки на престижных смотрах. В 2020 году она завоевала III место на международном конкурсе музыкантов исламских государств, проходившем в Баку (Азербайджан).

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