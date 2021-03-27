Туркменистан готов к первым выборам членов палаты Халк Маслахаты нового двухпалатного парламента

В воскресенье, 28 марта, в Туркменистане состоятся первые выборы членов палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального Совета).

Как сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, подготовка к выборам осуществлялась в обстановке открытости и гласности, в строгом соответствии с действующим Избирательным кодексом и нормами международного права. В целом по Туркменистану зарегистрировано 112 кандидатов в члены палаты Халк Маслахаты. Таким образом на каждый мандат – а всего их 48 – баллотируются по 2–3 человека.

Наблюдение за ходом выборов в рамках своих полномочий будут осуществлять 440 национальных наблюдателей.

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