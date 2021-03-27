В Туркменистане утверждена государственная программа «Здоровье» в новой редакции

В Туркменистане утверждена государственная программа «Саглык» («Здоровье») и план мероприятий по ее реализации на 2021–2025 годы. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, эти меры приняты в целях дальнейшего улучшения здоровья населения, увеличения продолжительности жизни человека, развития здравоохранения в соответствии международными стандартами, а также формирования высокоэффективной системы здравоохранения, основанной на инновационных технологиях, передовой медицинской науке и практике.

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