Делегация Меджлиса Туркменистана приняла участие в семинаре для парламентариев

Представители Меджлиса (парламента) Туркменистана приняли участие в пятидневном информационном семинаре, проведенном в видеоформате Межпарламентским союзом (МПС) с 22 по 26 марта. В ходе форума были рассмотрены основные направления деятельности МПС и аспекты его участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН в статусе наблюдателя.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения прав и свобод человека, имплементации норм международного гуманитарного права в национальное законодательство, цифровизации коммуникационных услуг, укрепления роли межпарламентской группы дружбы в развитии парламентской дипломатии.

Участники семинара были также ознакомлены со структурой Межпарламентского союза, созданного в 1889 году, деятельностью его постоянных комитетов, принципами организационной работы Ассамблеи МПС и динамикой партнёрских отношений с ООН. В заключение участники форума высказались за продолжение взаимовыгодного сотрудничества в рамках МПС, отвечающего общим интересам.

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