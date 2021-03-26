Президент Туркменистана принял участие в открытии тепличных комплексов

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия современного тепличного комплекса, возведенного в Каахкинском районе Ахалского велаята (области). Отсюда глава государства посредством телемоста дал старт вводу в эксплуатацию еще пяти новых теплиц, построенных в регионах страны.

Выступая на церемонии открытия, туркменский лидер отметил, что общая площадь шести тепличных комплексов, построенных членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) во всех областях страны, составляет 35 гектаров. Эти теплицы, оснащенные современными технологиями производства и водосберегающими системами полива, рассчитаны на производство 8 тысяч 750 тонн овощной продукции в год. С их вводом в действие создается около 400 новых рабочих мест.

«Эффективно используя господдержку, предприниматели страны в короткие сроки построили теплицы площадью свыше 400 гектаров, что позволило значительно сократить объемы импорта овощей и увеличить экспорт томатов», – сказал глава государства.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов дал старт началу сбора урожая томатов, выращенного в новых теплицах, и, пожелав успехов в работе, вручил руководителю комплекса ключи от нового трактора. Такие же тракторы от имени главы государства были переданы руководителям теплиц, открывшихся в других регионах страны.

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