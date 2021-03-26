Туркменистан и Россия обсудили трехлетнюю программу экономического сотрудничества

Вопросы развития торгово-экономического взаимодействия были рассмотрены онлайн на восьмом заседании группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Туркменскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра торговли и внешнеэкономических связей Керим Курбанов, а российскую – заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

В ходе заседания стороны рассмотрели проект Программы экономического сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией на 2021-2023 годы. В частности, особое внимание на переговорах было уделено созданию условий для совершенствования взаимной торговли и взаимодействия в промышленности, энергетике и финансовой сфере, включая партнерство между финансовыми регуляторами и коммерческими банками Туркменистана и России.

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