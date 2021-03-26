Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
26.03.21 08:12

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителями японских компаний

Вопросы развития торгово-экономических связей обсудили в режиме видеоконференции вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и председатель Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, управляющий директор компании «Itochu Corporation» Хироюки Цубай.

Во встрече также приняли участие председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров и директор японской компании «Sumitomo Corporation» Гота Иванами.

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в частности, связанные с поставками в Туркменистан землеройной и автомобильной техники японского производства. Также стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов и возможности проведения 14-го заседания Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству в Токио.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2021 Turkmenistan.ru