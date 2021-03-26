Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителями японских компаний Вопросы развития торгово-экономических связей обсудили в режиме видеоконференции вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и председатель Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, управляющий директор компании «Itochu Corporation» Хироюки Цубай. Во встрече также приняли участие председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров и директор японской компании «Sumitomo Corporation» Гота Иванами. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в частности, связанные с поставками в Туркменистан землеройной и автомобильной техники японского производства. Также стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов и возможности проведения 14-го заседания Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству в Токио. © TURKMENISTAN.RU, 2021