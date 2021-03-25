В Ашхабаде обсудили выполнение международных обязательств Туркменистана в области прав человека

В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В заседании приняли участие омбудсмен Туркменистана, представители ряда министерств, ведомств, общественных организаций, а также через видеосвязь – сотрудники международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде. На повестку дня встречи были вынесены вопросы расширения гуманитарного сотрудничества Ашхабада с международными структурами, а также формы и механизмы реализации национальных планов и программ, в том числе совместных рабочих планов.

Особое внимание участники заседания уделили взаимодействию Туркменистана с ООН и ее структурными подразделениями. Так, на рассмотрение участников заседания был представлен проект Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы (НПД), который является логическим продолжением реализованного аналогичного плана на 2016-2020 годы. Новый НПД нацелен на решение современных задач развития общества и государства в сочетании с Целями устойчивого развития ООН.

Участники заседания также рассмотрели проект «Плана мероприятий по имплементации международного гуманитарного права в Туркменистане на 2021-2023 годы», подготовленный Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана. Кроме того, на обсуждение членов комиссии были вынесены предложения по совершенствованию нормативных актов, регламентирующих комплексную работу с несовершеннолетними. При этом отмечалась важность укрепления в Туркменистане института семьи и совершенствования ювенальной юстиции.

Отдельной темой встречи стало укрепление правовых основ взаимодействия Туркменистана с ЮНЕСКО и ОБСЕ, совместно с которыми за последние годы были реализованы десятки проектов.

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