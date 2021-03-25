МИД Туркменистана провел пресс-конференцию по вопросам взаимодействия СМИ

В МИД Туркменистана в режиме видеосвязи состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире». Во встрече приняли участие руководители и представители ряда туркменских и иностранных информационных агентств, телерадиокомпаний и других СМИ.

В частности, посредством видеосвязи в обсуждении актуальных проблем современности приняли участие представители межгосударственной телерадиокомпании «Мир», турецкой телерадиовещательной корпорации «TRT», российской международной сети информационных телеканалов «Russia Today», Азиатско-тихоокеанского вещательного союза, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, индийской вещательной корпорации «Prasar Bharati».

В ходе пресс-конференции были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества, направленного на консолидацию усилий СМИ в целях устойчивого развития. Участники встречи были едины во мнении, что поддержанная ООН инициатива Туркменистана об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия подтверждает эффективность инструментов туркменского нейтралитета в современной мировой политике.

Участники пресс-конференции обсудили аспекты обмена информацией, проведения методических онлайн-семинаров, совместной работы по освещению мероприятий, проходящих в рамках Международного года мира и доверия, а также по случаю 30-летия независимости Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2021