В Туркменистане стартовал сев хлопчатника

В Туркменистане началась важная сельскохозяйственная кампания – сев хлопчатника. В этом году под хлопчатник отведено 620 тысяч гектаров посевных площадей. В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн «белого золота».

В кампании этого года задействовано более 7600 тракторов различных марок, свыше 1700 сеялок, более 5500 хлопковых культиваторов и других сельскохозяйственных агрегатов. Такое количество техники позволяет бесперебойно провести сев и последующие агротехнические мероприятия.

Хлопководство – одна из ведущих отраслей туркменского агропромышленного комплекса. В настоящее время ее значение для экономики страны особенно возрастает в связи с пандемией и падением цен на углеводороды на мировых энергетических рынках. В прошлом году Туркменистан произвел свыше 1 миллиона 250 тысяч тонн хлопка-сырца.

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