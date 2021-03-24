Туркменистан наращивает партнерство с Международным агентством возобновляемых источников энергии

Вопросы расширения энергетического партнерства обсудили онлайн заместитель главы МИД Туркменистана Бердинияз Мятиев и Генеральный директор Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) Франческо Ла-Камера.

Стороны отметили эффективность диалога, подчеркнув, что туркменская сторона активно участвует в мероприятиях, проводимых агентством на международном и региональном уровнях, в том числе в сессиях ассамблеи IRENA.

Стороны также высказались за активизацию взаимодействия в области рационального использования возобновляемых и альтернативных источников энергии. В этой связи было подчеркнуто, что в целях дальнейшего развития использования возобновляемых источников энергии в стране была утверждена «Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года».

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