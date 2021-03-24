Туркменская делегация приняла участие в VIII Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию

Делегация Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи приняла участие в VIII Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию.

Ежегодный межправительственный форум, проводимый под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана, является платформой для оказания поддержки странам региона в реализации Целей устойчивого развития.

Выступивший на форуме замминистра финансов и экономики Туркменистана Ровшен Нурягдыев рассказал о работе по достижению Целей устойчивого развития в Туркменистане. В частности, он сообщил, что по итогам принятых мер утвержден соответствующий перечень, состоящий из 17 целей, 136 задач и 180 индикаторов. Нурягдыев отметил, что в 2019 году в Нью-Йорке был представлен Добровольный национальный обзор Туркменистана по реализации Целей устойчивого развития, который позволил оценить достижения и обозначить перспективные задачи в этой сфере.

Туркменская сторона также проинформировала участников форума о принятии правительством Туркменистана комплекса мер по минимизации экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

© TURKMENISTAN.RU, 2021