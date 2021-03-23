|23.03.21 08:33
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Туркменские диппредставительства за рубежом отметили Новруз
Дипломатические представительства Туркменистана за рубежом провели праздничные тематические мероприятия по случаю празднования Международного дня Новруз.
Так, посольство Туркменистана в Азербайджанской Республике приняло участие в праздничном мероприятии, состоявшемся в здании Международного фонда тюркской культуры и наследия в Баку.
Торжество в честь праздника Новруз и отмечаемого в этом году 30-летия независимости Туркменистана организовало туркменское генеральное консульство Туркменистана в Герате. А постоянное представительство Туркменистана при отделении ООН в Женеве совместно с представительствами стран Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии и других регионов провело онлайн-встречу, посвященную традициям празднования Новруза в разных странах.
Кроме того, в Бухаресте посольства Туркменистана и Ирана организовали праздничную онлайн-выставку по случаю праздника Новруз. Участие в организации торжеств в честь празднования дня Новруз также приняли туркменские диппредставительства в России, Австрии и Белоруссии.
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