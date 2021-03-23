Туркменские диппредставительства за рубежом отметили Новруз

Дипломатические представительства Туркменистана за рубежом провели праздничные тематические мероприятия по случаю празднования Международного дня Новруз.

Так, посольство Туркменистана в Азербайджанской Республике приняло участие в праздничном мероприятии, состоявшемся в здании Международного фонда тюркской культуры и наследия в Баку.

Торжество в честь праздника Новруз и отмечаемого в этом году 30-летия независимости Туркменистана организовало туркменское генеральное консульство Туркменистана в Герате. А постоянное представительство Туркменистана при отделении ООН в Женеве совместно с представительствами стран Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии и других регионов провело онлайн-встречу, посвященную традициям празднования Новруза в разных странах.

Кроме того, в Бухаресте посольства Туркменистана и Ирана организовали праздничную онлайн-выставку по случаю праздника Новруз. Участие в организации торжеств в честь празднования дня Новруз также приняли туркменские диппредставительства в России, Австрии и Белоруссии.

© TURKMENISTAN.RU, 2021