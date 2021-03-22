На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 34 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 34 сделки на 49 миллионов 554 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Мальты и Афганистана приобрели автобензин, авиационный керосин и нефтяной битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ, Турции, Мальты и КНР закупили также полиэтилен и гидроочищенное дизельное топливо. Помимо этого, коммерсантам из Турции, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму около 8 миллионов манатов.

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