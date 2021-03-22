Жители Туркменистана встретили Международный день Новруз

Праздничные торжества, посвященные Национальному празднику весны – Международному дню Новруз, состоялись во всех регионах Туркменистана.

В Ашхабаде главные события праздника развернулись на берегу Каракум-реки. Здесь появилось старинное село с белыми юртами, ремесленными мастерскими и восточным базаром, где всегда кипит бурная, многолюдная жизнь. Организаторы праздника устроили фестиваль народных традиций и обрядов, где фольклорные коллективы показали, как в старину туркмены отмечали знаменательные события в жизни.

Здесь же состоялся концерт мастеров искусств страны, в программу которого вошли литературно-музыкальные и фольклорно-этнографические композиции, танцевальные номера, народные и современные песни. Завершились торжества первого дня празднования Новруза зажигательным танцем куштдепди.

Праздничные концерты и культурные акции, посвященные Международному дню Новруз, прошли во всех административных центрах регионов Туркменистана.

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