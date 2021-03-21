Президент Туркменистана поздравил народ страны с Международным днем Новруз

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Международным днем Новруз. Как отмечается в поздравительном обращении туркменского лидера, Новруз – традиционный праздник многих народов, который отождествляется с наступлением нового года.

Глава государства напомнил, что специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта объявлено Международным днем Новруз, а сам праздник включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. «Эти исторически важные события, приумножая международную значимость Новруза и способствуя наращиванию дружественных и братских отношений между народами, имеют огромное значение в сохранении и совершенствовании общечеловеческих ценностей, традиций гуманизма, популяризации национального культурного наследия», – подчеркивается в поздравлении президента Туркменистана.

Завершая праздничное обращение к народу Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал соотечественникам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и новых трудовых побед.

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