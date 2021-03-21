В Туркменистане дан старт общенациональной озеленительной кампании

В Туркменистане при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова дан старт весенней озеленительной кампании. Всенародная акция по посадке деревьев приурочена к Национальному празднику весны – Новруз-байраму.

Ранним утром глава государства прибыл к площадке возле отеля «Каракум» в северной части Ашхабада, где планируется создать новый парк. Здесь его встретили председатель Меджлиса (парламента), вице-премьеры, руководители министерств, ведомств, общественных организаций, вузов, СМИ и студенческая молодежь.

Туркменский лидер посадил первое дерево в новом парке, дав старт общенациональной озеленительной кампании. Следуя примеру главы государства, все участники озеленительной акции посадили здесь деревья. Массовые посадки деревьев прошли также во всех регионах Туркменистана.

Согласно постановлению, подписанному президентом страны на расширенном заседании правительства в феврале этого года, всего в 2021 году в Туркменистане предстоит посадить 30 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

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