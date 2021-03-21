Новруз встретили студенты белорусских вузов

Туркменские студенты Белорусского государственного университета (БГУ) вместе со студенческой диаспорой из Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Турции и Узбекистана приняли участие в вузовском фестивале «Новруз».

Праздничную программу открыла выставка национальных культур, где всем желающим были предложены аутентичные блюда восточной кухни. Главным событием фестиваля стал концерт, в котором выступили студенты разных стран, обучающиеся в вузах белорусской столицы. Прозвучали народные и современные песни на разных языках, бурными аплодисментами встречал зал исполнение зажигательных национальных танцев.

Фестиваль "Новруз" в БГУ организуется с 2015 года. В 2017 году он был награжден дипломом первой степени общенационального белорусского конкурса межвузовских инновационных проектов и информационно-методических модулей "Студенчество мира: творческое содружество".

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