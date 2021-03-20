В Туркменистане создано акционерное общество «Речные пути»

В целях дальнейшего совершенствования деятельности транспортной системы страны в Туркменистане создано акционерное общество открытого типа «Речные пути». Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана и агентству «Туркменские морские и речные пути» изменить организационно-правовую форму производственного объединения «Речные пути» при агентстве и в установленном порядке преобразовать его в акционерное общество открытого типа «Речные пути».

Также документ разрешает агентству «Туркменские морские и речные пути» и Международному морскому порту Туркменбаши стать учредителями вышеназванного АООТ с долями в уставном капитале в размере 10 и 50 процентов соответственно.

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