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20.03.21 08:15

В Туркменистане перенесли выходной день из-за празднования международного дня Новруз

В Туркменистане из-за празднования международного дня Новруз (отмечается 21-22 марта), перенесли выходной день.

Соответствующий указ на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования международного дня Новруз и хорошего отдыха населения страны, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана перенести выходной день с 21 марта 2021 года на 23 марта 2021 года – вторник.

Всем учреждениям, предприятиям и организациям страны независимо от формы собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.

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