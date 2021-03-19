В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка, посвященная Новрузу В Музее изобразительных искусств Туркменистана в преддверии Международного дня Новруз открылась выставка живописных работ, а также произведений декоративно-прикладного искусства. Экспонаты выставки перенесли зрителей в волшебный мир пробуждающейся природы. Картины Мердана Какабаева «Новруз», Алексея Галкина «Качели», Александра Кинякина «Стрекоза», Рахмана Умарова «Вышивальщица» и другие погружают посетителей в атмосферу весны и самобытных традиций Новруза. Героини композиции известного скульптора Джума Джумадурдыева – четыре танцующие женские фигурки с грациозно откинутыми головами напоминают распустившийся цветок, полный жизненной энергии. Впервые свои работы выставила дизайнер Мария Филипченко – оригинальные броши выполнены из бисера, пайеток и декоративных камней и точно повторяют традиционное туркменское женское украшение «тумар». © TURKMENISTAN.RU, 2021