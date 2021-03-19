Туркменские специалисты приняли участие в международном вебинаре градостроителей

Вопросы развития архитектуры обсудили в ходе вебинара архитекторы, градостроители, историки архитектуры и реставраторы СНГ, Грузии и Украины. Специалисты выступили с докладами, представив аудитории ряд интересных сообщений о своих исследованиях и творческих достижениях в области градостроения и урбанистики.

Площадкой для презентаций туркменской делегации стал Музей изобразительных искусств. Были показаны видеоролики, рассказывающие о Туркменистане, о самых узнаваемых памятниках туркменской культуры и сделан краткий экскурс в историю архитектуры страны. Также коллегам из СНГ, Украины и Грузии были продемонстрированы работы преподавателей и студентов Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Государственной академии художеств.

На вебинаре было подчеркнуто, что для развития архитектуры необходим постоянный обмен опытом в рамках таких международных структур, как Исполком СНГ и ЮНЕСКО, а также таких профессиональных объединений, как Международная ассоциация союзов архитекторов и Международная академия архитектуры.

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