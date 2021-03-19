Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Кыргызстана провели переговоры онлайн

Ключевые вопросы межгосударственного диалога обсудили онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев. Стороны рассмотрели аспекты взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Особое внимание министры уделили контактам на высшем уровне, отметив актуальность консультативной встречи глав государств Центральной Азии, намеченной к проведению в 2021 году в Туркменистане.

В ходе переговоров была подчеркнута важность активизации политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Кыргызской Республики. В этой связи стороны отметили схожесть или близость позиций двух стран по основным региональным и международным вопросам.

Также в ходе видеовстречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН, ОЭС и СНГ.

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