В Ашхабаде открылись выставка и конференция Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

В Ашхабаде начали работу выставка и конференция Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), приуроченные ко дню образования союза, объединяющего сегодня около 26 тысяч туркменских бизнесменов.

В экспоцентре Торгово-промышленной палаты свои возможности представили около 200 туркменских компаний, в числе которых крупные предприятия и хозяйственные общества, реализующие масштабные проекты в Ашхабаде и регионах страны.

В экспозиции представлена продукция частных предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности, производстве бытовой электроники, одежды, обуви, парфюмерии, ковровой индустрии и т.д.

Достижения туркменского бизнеса были обсуждены во второй половине дня на конференции, состоявшейся в офисе Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана. На форуме были обсуждены вопросы улучшения деятельности СППТ, выполнения крупных госзаказов и инвестиционных проектов, а также принимаемые меры по выводу туркменских товаров на внешние рынки.

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