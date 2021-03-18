Обсуждены перспективы диалога Туркменистан – ОБСЕ

Состояние и перспективы диалога Туркменистан – ОБСЕ обсуждены в ходе онлайн-переговоров вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельги Шмид.

Стороны рассмотрели взаимодействие по поддержанию безопасности в регионе, включая борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Особое внимание было уделено вопросам использования эффективных средств и механизмов по предотвращению конфликтов между странами. В этой связи глава МИД Туркменистана призвал к применению новых политико-дипломатических инструментов, в частности, с использованием принципов позитивного нейтралитета и превентивной дипломатии. Глава МИД Туркменистана также озвучил предложение Ашхабада о созыве региональной конференции по борьбе с финансированием терроризма и транснациональной организованной преступностью.

Важное место на переговорах заняла афганская проблематика. Как отметил Мередов, Туркменистан рассматривает крупные энергетические, транспортные и коммуникационные проекты в качестве движущей силы на пути к социально-экономической стабильности в этой стране. Кроме того, в ходе беседы отмечена важная роль Центра ОБСЕ в Ашхабаде в продвижении совместных проектов, в том числе по развитию цифровых СМИ в Туркменистане.

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