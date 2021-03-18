В Туркменистане объявлен очередной воинский призыв

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил Туркменистана и других войск страны военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

В соответствии с документом, в апреле – июне 2021 года из Вооруженных сил, других войск и военных ведомств Туркменистана будут уволены в запас военнослужащие, прошедшие военную службу по призыву, и отслужившие установленные законом сроки.

Согласно указу, в апреле – июне 2021 года на военную службу будут призваны не имеющие права на отсрочку от призыва граждане Туркменистана, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане до 27 лет, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу.

Кроме того, президент подписал распоряжение, согласно которому главам Минобороны, МВД, МНБ, Государственной пограничной службы, Службы безопасности президента Туркменистана и Государственной миграционной службы предписано провести увольнение военнослужащих в торжественной обстановке, а также поощрить отличников боевой и гуманитарной подготовки.

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