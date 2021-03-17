Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила с заявлением

Делегация Туркменистана на очередном заседании Комитета по вопросам безопасности Постоянного совета ОБСЕ выступила с заявлением по случаю объявления 2021 года «Международным годом мира и доверия».

Туркменская сторона отметила, что в ближайшие годы международное сообщество должно сосредоточить внимание на таких важных направлениях, как укрепление международного права, развитие процессов разоружения и предотвращение распространения оружия массового уничтожения, борьба с международным терроризмом и транснациональными угрозами.

Была также подчеркнута необходимость поддержки превентивной дипломатии как важного инструмента устранения споров и конфликтов на ранней стадии, обеспечения энергетической, транспортной, водной, продовольственной безопасности, решения проблем беженцев и мигрантов.

В качестве одной из самых актуальных задач на ближайшие годы было отмечено объединение международных усилий для преодоления пандемии и ликвидации ее последствий.

В заявлении туркменской стороны было подчеркнуто, что эти и другие важные пункты глобальной повестки дня могут быть выполнены при одном основополагающем условии – наличии мира, доброй воли, взаимного доверия, ответственности и дальновидности.

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