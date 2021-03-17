Делегация Туркменистана приняла участие в форуме «Роль женщин в укреплении мира, доверия и безопасности»

Делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса (парламента) Гульшат Мамедовой приняла участие в центральноазиатском форуме «Роль женщин в укреплении мира, доверия и безопасности», организованном правительствами стран региона и ОБСЕ.

Во встрече, прошедшей в формате видеоконференции, также приняли участие действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт, высокопоставленные представители парламентов государств региона и ряда международных организаций.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что центральноазиатские государства добились прогресса в создании современной нормативно-правовой базы, направленной на защиту прав женщин и продвижение гендерного равенства. На форуме был представлен обзор законодательства Туркменистана в этой области, а также рассказано о роли женщин в различных сферах государственной и общественной жизни.

По мнению участников форума, нынешняя встреча стала хорошей возможностью для обмена опытом. В частности, было подчеркнуто, что решение задач, обозначенных на встрече, будет содействовать продвижению политики в области гендерного равенства и устойчивому развитию.

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