Туркменистан и Саудовская Аравия расширяют взаимодействие в энергетической сфере

Вопросы развития сотрудничества в топливно-энергетической сфере обсудили в ходе встречи онлайн заместитель министра иностранных дел Туркменистана Бердинияз Мятиев и исполнительный директор саудовской компании «Somo Al Mamlakah» Абдуллах Аль Шугаири.

В ходе беседы стороны отметили приверженность двух стран развитию взаимовыгодных отношений в нефтегазовой и химической отраслях, а также в области инвестиций.

Обсуждая вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей, стороны особо подчеркнули необходимость активизации совместной работы по строительству газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и других перспективных энергетических проектов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021