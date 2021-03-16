Генпрокурор Туркменистана принял участие в Конгрессе ООН по проблемам преступности и правосудия

Делегация Туркменистана в главе с Генеральным прокурором страны Батыром Атдаевым приняла участие в режиме онлайн в работе 14-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Во встрече приняли участие представители более 150 государств и ряда международных организаций.

Батыр Атдаев в своем выступлении рассказал о государственной политике Туркменистана по вопросам прав и свобод граждан, уголовного законодательства, судопроизводства, а также о работе органов прокуратуры. Он также отметил сложившиеся продуктивные отношения Ашхабада со структурами ООН в таких сферах, как защита прав и свобод граждан, совершенствование внутреннего законодательства, предупреждение и борьба с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и киберпреступностью.

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