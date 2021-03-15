На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 31 сделка На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 31 сделка на 38 миллионов 83 тысячи долларов США. В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Афганистана приобрели масло базовое, полипропилен, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, нефтяной, дорожный битум и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также бизнесмены из Афганистана закупили сжиженный газ производства государственного концерна «Туркменгаз». © TURKMENISTAN.RU, 2021