|15.03.21 08:36
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 31 сделка
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 31 сделка на 38 миллионов 83 тысячи долларов США.
В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Афганистана приобрели масло базовое, полипропилен, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, нефтяной, дорожный битум и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
Также бизнесмены из Афганистана закупили сжиженный газ производства государственного концерна «Туркменгаз».
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