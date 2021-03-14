Парламент Туркменистана принял ряд актуальных законопроектов

Меджлис (парламент) Туркменистана в ходе тринадцатого заседания шестого созыва принял ряд новых законов и нормативно-правовых актов.

Депутаты рассмотрели проекты законов «Об утверждении и введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Туркменистана», «Об учреждении почетного звания Туркменистана «Народный собаковод Туркменистана», «Об учреждении почетного звания Туркменистана «Заслуженный собаковод Туркменистана», «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «О профилактике инфекционных заболеваний» и т.д.

На заседании был заслушан доклад уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназаровой по обеспечению экономических, социальных, культурных и политических прав и свобод граждан.

Наряду с этим, на заседании были рассмотрены проекты постановлений Меджлиса «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море», «О присоединении к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования», «О присоединении к Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения», «О ратификации Соглашения об учреждении Института центральноазиатского регионального экономического сотрудничества» и т.д.

Вынесенные на рассмотрение Меджлиса проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты. Согласно законодательству Туркменистана, теперь принятые парламентом законопроекты поступят на подпись к президенту Гурбангулы Бердымухамедову, после чего обретут законную силу.

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