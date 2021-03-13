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13.03.21 09:47

Туркменский бизнес закупит строительную технику у британской компании

В Ашхабаде состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана, Союзом промышленников и предпринимателей страны (СППТ) и британской компанией JCB Sales Limited. Согласно документу, СППТ выражает заинтересованность в приобретении у британской компании строительной техники.

В ходе церемонии стороны отметили позитивную динамику развития торговых отношений между Туркменистаном и Великобританией, а также выразили уверенность, что подписание меморандума придаст импульс наращиванию двустороннего взаимодействия.

Британская компания работает на туркменском рынке строительной техники с 2009 года.

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