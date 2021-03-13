Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Экономического совета СНГ

Делегация Туркменистана приняла участие в 89-м заседании Экономического совета СНГ, пошедшем в формате видеоконференции. На повестку дня были вынесены вопросы, охватывающие различные сферы сотрудничества государств Содружества, в том числе связанных с минимизацией негативных последствий пандемии коронавируса.

В ходе переговоров особое внимание было уделено совместной выработке мер по снижению кризисных явлений и эффективному использованию имеющихся ресурсов для наращивания сотрудничества.

Стороны обсудили проекты соглашений о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения в СНГ, о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств Содружества, о среднесрочном плане совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней и другие документы, включенные в повестку дня 89-го заседания Экономического совета СНГ.

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