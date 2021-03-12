Туркменистан и Россия расширяют взаимодействие в области телерадиовещания

Возможности активизации сотрудничества в области информационного обмена и взаимодействия по линии СМИ обсудили в режиме онлайн председатель Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Арслан Аширов и первый заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антон Златопольский.

В ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам развития сотрудничества в области телерадиовещания. В этой связи Арслан Аширов пригласил российских коллег в Туркменистан для участия и освещения праздничных мероприятий по случаю 30-летия независимости страны и 140-й годовщины основания Ашхабада.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и ВГТРК.

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