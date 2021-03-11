Состоялось чествование туркменской чемпионки мира по тяжелой атлетике и ее тренера

В отеле «Спорт» Олимпийского городка Ашхабада состоялась церемония награждения правительственными наградами чемпионки мира по тяжелой атлетике 2018 года Юлдуз Джумабаевой и ее тренера Меретгулы Сахетмырадова.

На церемонии был зачитан указ президента Гурбангулы Бердымухамедова о награждении студентки Туркменского государственного института физической культуры и спорта Юлдуз Джумабаевой медалью «За любовь к Отечеству». Также распоряжением главы государства ей передан в дар легковой автомобиль марки Lexus.

Указом президента Туркменистана тренер-преподаватель секции тяжелой атлетики Школы высшего спортивного мастерства Меретгулы Сахетмырадов награжден медалью «За любовь к Отечеству». Распоряжением главы государства за подготовку спортсменов, занявших призовые места на международных соревнованиях, ему были вручены ключи от новой квартиры.

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