Президент Туркменистана принял участие в чествовании чемпионки мира по тяжелой атлетике

Президент Туркменистана, глава НОК страны Гурбангулы Бердымухамедов посетил Олимпийский городок Ашхабада, где принял участие в чествовании чемпионки мира по тяжелой атлетике 2018 года Юлдуз Джумабаевой.

Международная федерация тяжелой атлетики объявила туркменскую спортсменку Юлдуз Джумабаеву победительницей в весовой категории до 45 килограммов на чемпионате мира, который прошел в Ашхабаде в 2018 году. Из-за нарушения антидопинговых правил таиландская спортсменка, получившая тогда золотую медаль, была дисквалифицирована, и в результате перераспределения медалей занявшая второе место Джумабаева была объявлена чемпионкой.

Выступая на церемонии, президент Туркменистана отметил, что эта победа является результатом государственной политики, направленной на развитие массовой физкультуры в стране и пропаганду принципов здорового образа жизни.

В церемонии чествования по системе видеосвязи также приняли участие президент Международной федерации тяжелой атлетики Майкл Ирани и генеральный секретарь федерации Мохаммед Джалуд.

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