|11.03.21 08:23
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Президент Туркменистана принял участие в чествовании чемпионки мира по тяжелой атлетике
Президент Туркменистана, глава НОК страны Гурбангулы Бердымухамедов посетил Олимпийский городок Ашхабада, где принял участие в чествовании чемпионки мира по тяжелой атлетике 2018 года Юлдуз Джумабаевой.
Международная федерация тяжелой атлетики объявила туркменскую спортсменку Юлдуз Джумабаеву победительницей в весовой категории до 45 килограммов на чемпионате мира, который прошел в Ашхабаде в 2018 году. Из-за нарушения антидопинговых правил таиландская спортсменка, получившая тогда золотую медаль, была дисквалифицирована, и в результате перераспределения медалей занявшая второе место Джумабаева была объявлена чемпионкой.
Выступая на церемонии, президент Туркменистана отметил, что эта победа является результатом государственной политики, направленной на развитие массовой физкультуры в стране и пропаганду принципов здорового образа жизни.
В церемонии чествования по системе видеосвязи также приняли участие президент Международной федерации тяжелой атлетики Майкл Ирани и генеральный секретарь федерации Мохаммед Джалуд.
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