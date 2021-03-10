Президент Туркменистана встретился с главой международной группы компаний ARETI

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя международной группы компаний ARETI, члена руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) Игоря Макарова.

Главной темой беседы стала подготовка к предстоящему 13-17 октября нынешнего года чемпионату мира по велотреку. Организация соревнований возложена на Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана совместно с туркменской федерацией велоспорта и Международным союзом велосипедистов.

В этой связи Игорь Макаров доложил главе государства о проводимой работе по организованному проведению этого важного спортивного мероприятия, в котором примут участие представители 186 стран мира.

«Проведение чемпионата мира по велотреку – достойный вклад нашей страны в развитие мирового олимпийского движения и популяризацию спорта», – сказал глава государства. Он отметил символичность того, что крупное мировое состязание запланировано в год празднования 30-летия независимости страны и 140-летия Ашхабада.

В ходе беседы было отмечено, что в Туркменистане созданы все условия не только для активного занятия физкультурой и спортом, но и проведения турниров самого высокого уровня.

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