Завершилась регистрация кандидатов на выборы в палату Халк Маслахаты двухпалатного парламента Туркменистана

Завершилась регистрация кандидатов на выборах членов палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального совета) Туркменистана. Выборы пройдут 28 марта.

В соответствии с Избирательным кодексом страны, в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана зарегистрированы 111 кандидатов. Все кандидаты выдвигались на альтернативной и равноправной основе.

Таким образом, в день выборов на 48 мандатов будут баллотироваться 111 кандидатов. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и заканчивается за день до дня проведения выборов.

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