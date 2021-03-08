В Туркменистане состоялись церемонии чествования многодетных матерей

В Центре общественных организаций Ашхабада прошла церемония чествования матерей, родивших и воспитавших восемь и более детей, которым в соответствии с указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова присвоено почетное звание «Ене мяхри» («Материнская нежность»).

А в мэрии Ашхабада состоялось торжество, где многодетным семьям были вручены ключи от комфортабельных квартир. В торжествах приняли участие представители руководительского корпуса страны, главы министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ и представители творческой интеллигенции.

Торжественные церемонии чествования многодетных матерей и вручение многодетным семьям ключей от благоустроенных квартир также прошли во всех велаятских (областных) центрах страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2021