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08.03.21 09:42

В Туркменистане состоялись церемонии чествования многодетных матерей

В Центре общественных организаций Ашхабада прошла церемония чествования матерей, родивших и воспитавших восемь и более детей, которым в соответствии с указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова присвоено почетное звание «Ене мяхри» («Материнская нежность»).

А в мэрии Ашхабада состоялось торжество, где многодетным семьям были вручены ключи от комфортабельных квартир. В торжествах приняли участие представители руководительского корпуса страны, главы министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ и представители творческой интеллигенции.

Торжественные церемонии чествования многодетных матерей и вручение многодетным семьям ключей от благоустроенных квартир также прошли во всех велаятских (областных) центрах страны.

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