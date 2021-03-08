На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 18 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 18 сделок на 14 миллионов 142 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Турции и Афганистана приобрели дизельное топливо и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Базовое масло стало предметом сделок бизнесменов из ОАЭ, Казахстана и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из Турции и Афганистана была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Великобритании и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу и различную медицинскую продукцию. Общая сумма сделок составила 774 тысячи манатов.

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