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07.03.21 09:44

В Ашхабаде состоялись переговоры министров иностранных дел Туркменистана и Турции

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, посетившим Ашхабад с рабочим визитом.  

Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего политико-дипломатического партнерства, включая взаимодействие в региональных и международных структурах. В этой связи глава внешнеполитического ведомства Турции отметил активную позицию Туркменистана в деле продвижения мирного диалога между странами и народами, что отражено в важных инициативах, принятых на платформе ООН.  

Говоря о важности председательства Туркменистана в Организации экономического сотрудничества, Чавушоглу выразил готовность турецкой стороны работать над расширением транспортно-транзитных и энергетических коридоров в целях региональной экономической интеграции. В качестве примера, было названо партнерство сторон в деле продвижения Лазуритового транспортного коридора (Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция).  

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, включая научно-образовательные и культурные контакты. Министры также рассмотрели возможности развития сотрудничества в области безопасности, включая экологическую безопасность.

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