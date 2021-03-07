Президент Туркменистана принял главу МИД Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, посетившего Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах туркмено-турецкого партнерства. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, энергетика и транспортно-коммуникационный сектор. Глава МИД Турции выразил президенту Туркменистана признательность за поддержку, оказываемую представителям турецкого бизнеса, работающим на туркменском рынке.

Президент Туркменистана и глава МИД Турции также обсудили вопрос проведения в этом году в Ашхабаде саммита высокого уровня Туркменистан – Азербайджан – Турция. Было отмечено, что из-за пандемии коронавируса сроки этого мероприятия изменены. В этой связи Г. Бердымухамедов подчеркнул, что туркменская сторона готова организовать трехстороннюю встречу высокого уровня в любое подходящее время.

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