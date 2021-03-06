В Туркменистане всенародная акция по посадке деревьев назначена на 20 марта

В Туркменистане 20 марта, в целях создания в стране лесных зон, пройдет всенародная акция по посадке деревьев. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает министерствам, ведомствам, хякимликам (администрациям) велаятов (областей) и мэрии Ашхабада на высоком организационном уровне провести в стране 20 марта 2020 года всенародную акцию по посадке деревьев.

Согласно ранее подписному главой государства постановлению, в 2021 году в Туркменистане будет посажено 30 миллионов саженцев деревьев и винограда.

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