Президент Туркменистана присвоил многодетным матерям почетное звание «Ене мяхри» в честь 8 Марта

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи подписал указ о награждении многодетных женщин в честь Международного женского дня 8 Марта.

В соответствии с документом, матерям, родившим и воспитавшим восемь и более детей, присвоено почетное звание Туркменистана «Ене мяхри» («Материнская нежность»).

Подписывая документ, глава государства сообщил о принятом решении выделить квартиры многодетным семьям. В этой связи туркменский лидер поручил председателю Меджлиса (парламента) Туркменистана, мэру Ашхабада и главам областных администраций вручить в торжественной обстановке многодетным матерям награды и подарки от имени президента Туркменистана, а также ключи от квартир.

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